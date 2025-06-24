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НАТО виділило Україні майже 43 млн доларів на супутниковий зв’язок для ЗСУ

Вівторок 24 червня 2025 13:56
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НАТО виділило Україні майже 43 млн доларів на супутниковий зв’язок для ЗСУ Фото: Супутниковий зв’язок для ЗСУ виділило НАТО майже 43 млн доларів (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністерство оборони України та НАТО реалізували низку спільних проєктів з розвитку цифрової інфраструктури, що суттєво покращило забезпечення українських військових сучасними зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Про це стало відомо під час зустрічі заступниці міністра оборони з цифрового розвитку Катерини Черногоренко з представниками Цифрового штабу НАТО у Брюсселі.

За підтримки НАТО через Комплексний пакет допомоги (КПД) Україні вже передано супутниковий зв’язок на суму майже 37 мільйонів євро (приблизно 42,9 млн доларів), а загальна вартість проєктів сягне понад 70 мільйонів євро (приблизно 76,2 мільйона доларів) найближчими місяцями.

Також до Центру обробки даних Міноборони доставлено тисячі ноутбуків, планшетів, принтерів і серверного обладнання для розширення медичної інформаційної системи, яка є частиною реформи в силах оборони.

Україна долучилася до ключових ініціатив НАТО у сфері зв’язку, управління та комп’ютерних технологій, що підвищує взаємосумісність з Альянсом. Окрім того, надається обладнання і проводяться навчання для посилення протиповітряної оборони.

Генеральний директор Агенції НАТО зі зв’язку та інформації Людвіг Декампс зазначив, що ця співпраця сприяє цифровій стійкості України та закладає основу для глибшої інтеграції з НАТО.

Заступниця міністра Черногоренко підкреслила, що допомога НАТО стала каталізатором масштабної цифрової трансформації в українській армії, яка працює ефективніше як на фронті, так і у логістиці та системах забезпечення.

Допомога Україні від НАТО

Нагадаємо, що у 2024 році представники НАТО запропонували створити фонд у 100 млрд євро для підтримки військових поставок в Україну та переведення координації військової підтримки Заходу з формату "Рамштайн" під егіду НАТО.

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