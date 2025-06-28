В Минобороны Германии "потеряли" миллиард евро на помощь Украине, - СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус в июне заявлял, что помощь Украине в следующем году составит 9,2 миллиарда евро. Однако когда был подан официальный проект бюджета на следующий год, там оказалась меньшая сумма - 8,3 миллиарда.

"В Минобороны еще 18 июня публично делили сумму на две части: 7,3 миллиарда уже утверждено, 1,9 миллиарда - дополнительно планируются. Однако теперь чиновники утверждают, что все включено в уже прописанные 8,3 миллиарда", - отмечает издание.

Таким образом, 900 миллионов евро "куда-то делось". Источник газеты в министерстве обороны объясняет расхождения тем, что недостающие деньги - это так называемое софинансирование. Недостачу вернет Европейский фонд мира: то есть деньги уже есть, но их пока нет в бюджете.

"На выходе все равно получится около 9 миллиардов", - сказал собеседник.

Однако в Бундестаге такие фокусы со стороны минобороны вызвали по меньшей мере недоумение. Например, депутат от "Зеленых" Себастиан Шефер заявил, что из представленного проекта непонятно, откуда министерство берет заявленные суммы и что будет, если денег не смогут выделить.

"Из проекта бюджета непонятно, откуда министерство берет заявленные суммы. Украине нужны не обещания, а реальная поддержка", - добавил он.