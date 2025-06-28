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В Міноборони Німеччини "загубили" мільярд євро на допомогу Україні, - ЗМІ

Німеччина, Субота 28 червня 2025 16:51
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В Міноборони Німеччини "загубили" мільярд євро на допомогу Україні, - ЗМІ Фото: один з радарів для потреб ППО, які Німеччина надає Україні (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У міністерстві оборони Німеччини "не дорахувалися" майже мільярда євро. Ці гроші призначалися для надання військової допомоги Україні. У міністерстві запевняють, що "все нормально", але німецькі депутати здивовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у червні заявляв, що допомога Україні наступного року складе 9,2 мільярда євро. Проте коли було подано офіційний проєкт бюджету на наступний рік, там виявилася менша сума - 8,3 мільярда.

"У Міноборони ще 18 червня публічно ділили суму на дві частини: 7,3 мільярда вже затверджено, 1,9 мільярда — додатково плануються. Однак тепер чиновники стверджують, що все включено до вже прописаних 8,3 мільярда", - зазначає видання.

Таким чином, 900 мільйонів євро "кудись поділося". Джерело газети в міністерстві оборони пояснює розбіжності тим, що гроші, яких не вистачає - це так зване співфінансування. Недостачу поверне Європейський фонд світу: себто гроші вже є, але їх поки що немає у бюджеті.

"На виході все одно вийде близько 9 мільярдів", - сказав співрозмовник.

Проте в Бундестазі такі фокуси з боку міноборони викликали щонайменше подив. Наприклад, депутат від "Зелених" Себастіан Шефер заявив, що з поданого проєкту незрозуміло, звідки міністерство бере заявлені суми та що буде, якщо грошей не зможуть виділити.

"З проєкту бюджету незрозуміло, звідки міністерство бере заявлені суми. Україні потрібні не обіцянки, а реальна підтримка", - додав він.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що за підсумками саміту НАТО, який пройшов у Гаазі, військова допомога Україні у 2025 році перевищить 50 мільярдів євро. Зокрема, мільйони доларів було виділено на підтримку супутникового зв'язку для Збройних сил України.

Серед іншої допомоги, Норвегія профінансує дрони для ЗСУ на суму в 640 мільйонів євро. А Британія почала використовувати доходи від заморожених активів РФ для надання допомоги Києву: таким чином, Росія фактично оплачує озброєння та боєприпаси для української армії.

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