В Минобороны Германии "потеряли" миллиард евро на помощь Украине, - СМИ
В министерстве обороны Германии "не досчитались" почти миллиарда евро. Эти деньги предназначались для оказания военной помощи Украине. В министерстве уверяют, что "все нормально", но немецкие депутаты удивлены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Министр обороны Германии Борис Писториус в июне заявлял, что помощь Украине в следующем году составит 9,2 миллиарда евро. Однако когда был подан официальный проект бюджета на следующий год, там оказалась меньшая сумма - 8,3 миллиарда.
"В Минобороны еще 18 июня публично делили сумму на две части: 7,3 миллиарда уже утверждено, 1,9 миллиарда - дополнительно планируются. Однако теперь чиновники утверждают, что все включено в уже прописанные 8,3 миллиарда", - отмечает издание.
Таким образом, 900 миллионов евро "куда-то делось". Источник газеты в министерстве обороны объясняет расхождения тем, что недостающие деньги - это так называемое софинансирование. Недостачу вернет Европейский фонд мира: то есть деньги уже есть, но их пока нет в бюджете.
"На выходе все равно получится около 9 миллиардов", - сказал собеседник.
Однако в Бундестаге такие фокусы со стороны минобороны вызвали по меньшей мере недоумение. Например, депутат от "Зеленых" Себастиан Шефер заявил, что из представленного проекта непонятно, откуда министерство берет заявленные суммы и что будет, если денег не смогут выделить.
"Из проекта бюджета непонятно, откуда министерство берет заявленные суммы. Украине нужны не обещания, а реальная поддержка", - добавил он.
Военная помощь Украине
Напомним, что по итогам саммита НАТО, который прошел в Гааге, военная помощь Украине в 2025 году превысит 50 миллиардов евро. В частности, миллионы долларов были выделены на поддержку спутниковой связи для Вооруженных сил Украины.
Среди другой помощи, Норвегия профинансирует дроны для ВСУ на сумму в 640 миллионов евро. А Британия начала использовать доходы от замороженных активов РФ для оказания помощи Киеву: таким образом, Россия фактически оплачивает вооружение и боеприпасы для украинской армии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.