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В Минобороны Германии "потеряли" миллиард евро на помощь Украине, - СМИ

Германия, Суббота 28 июня 2025 16:51
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В Минобороны Германии "потеряли" миллиард евро на помощь Украине, - СМИ Фото: один из радаров для нужд ПВО, которые Германия предоставляет Украине (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В министерстве обороны Германии "не досчитались" почти миллиарда евро. Эти деньги предназначались для оказания военной помощи Украине. В министерстве уверяют, что "все нормально", но немецкие депутаты удивлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Министр обороны Германии Борис Писториус в июне заявлял, что помощь Украине в следующем году составит 9,2 миллиарда евро. Однако когда был подан официальный проект бюджета на следующий год, там оказалась меньшая сумма - 8,3 миллиарда.

"В Минобороны еще 18 июня публично делили сумму на две части: 7,3 миллиарда уже утверждено, 1,9 миллиарда - дополнительно планируются. Однако теперь чиновники утверждают, что все включено в уже прописанные 8,3 миллиарда", - отмечает издание.

Таким образом, 900 миллионов евро "куда-то делось". Источник газеты в министерстве обороны объясняет расхождения тем, что недостающие деньги - это так называемое софинансирование. Недостачу вернет Европейский фонд мира: то есть деньги уже есть, но их пока нет в бюджете.

"На выходе все равно получится около 9 миллиардов", - сказал собеседник.

Однако в Бундестаге такие фокусы со стороны минобороны вызвали по меньшей мере недоумение. Например, депутат от "Зеленых" Себастиан Шефер заявил, что из представленного проекта непонятно, откуда министерство берет заявленные суммы и что будет, если денег не смогут выделить.

"Из проекта бюджета непонятно, откуда министерство берет заявленные суммы. Украине нужны не обещания, а реальная поддержка", - добавил он.

Военная помощь Украине

Напомним, что по итогам саммита НАТО, который прошел в Гааге, военная помощь Украине в 2025 году превысит 50 миллиардов евро. В частности, миллионы долларов были выделены на поддержку спутниковой связи для Вооруженных сил Украины.

Среди другой помощи, Норвегия профинансирует дроны для ВСУ на сумму в 640 миллионов евро. А Британия начала использовать доходы от замороженных активов РФ для оказания помощи Киеву: таким образом, Россия фактически оплачивает вооружение и боеприпасы для украинской армии.

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