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В Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні танків Leopard-1

Фото: Leopard-1A5 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Міністерстві оборони Німеччини підтвердили передачу додаткових Leopard-1. Йдеться про 25 танків й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Що цьому передувало?

Вчора, 8 серпня, з'явилась інформація про "неназвану компанію", яка закупила 50 танків Leopard 1 у компанії OIP Land Systems, що належить Фредді Верслуйсу. Останній придбав їх близько 10 років тому, коли уряд Бельгії проводив оптимізацію витрат в Збройних силах.

Пізніше стало відомо, що покупцем виявися концерн Rheinmetall. Саме він придбав 50 танків Leopard 1, частину яких планує передати Україні.

Що кажуть в Міноборони Німеччини?

Сьогодні інформацію про купівлю танків для України підтвердили в німецькому Міноборони, але уточнили, що йдеться про:

  • 25 танків Leopard-1;
  • п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин;
  • два навчальні танки.

Більш детально про Leopard 1 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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