В Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні танків Leopard-1

В Міністерстві оборони Німеччини підтвердили передачу додаткових Leopard-1. Йдеться про 25 танків й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Що цьому передувало?
Вчора, 8 серпня, з'явилась інформація про "неназвану компанію", яка закупила 50 танків Leopard 1 у компанії OIP Land Systems, що належить Фредді Верслуйсу. Останній придбав їх близько 10 років тому, коли уряд Бельгії проводив оптимізацію витрат в Збройних силах.
Пізніше стало відомо, що покупцем виявися концерн Rheinmetall. Саме він придбав 50 танків Leopard 1, частину яких планує передати Україні.
Що кажуть в Міноборони Німеччини?
Сьогодні інформацію про купівлю танків для України підтвердили в німецькому Міноборони, але уточнили, що йдеться про:
Більш детально про Leopard 1 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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