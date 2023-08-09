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В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине танков Leopard-1

Фото: Leopard-1A5 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве обороны Германии подтвердили передачу дополнительных Leopard-1. Речь идет о 25 танках и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Что этому предшествовало?

Вчера, 8 августа, появилась информация о "неназванной компании", закупившей 50 танков Leopard 1 у компании OIP Land Systems, принадлежащей Фредди Верслуйсу. Последний приобрел их около 10 лет назад, когда правительство Бельгии производило оптимизацию расходов в Вооруженных силах.

Позже стало известно, что покупателем оказался концерн Rheinmetall. Именно он приобрел 50 танков Leopard 1, часть из которых планирует передать Украине.

Что говорят в Минобороны Германии?

Сегодня информацию о покупке танков для Украины подтвердили в немецком Минобороны, но уточнили, что речь идет о:

  • 25 танках Leopard-1;
  • пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машинах;
  • двух обучающих танках.

Более подробно о Leopard 1 можете узнать в материале РБК-Украина.

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