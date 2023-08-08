Україна отримає півсотні танків Leopard 1 від неназваного покупця, - De Standaard

Перші партії бельгійських танків Leopard 1 сьогодні направили на ремонт, а далі їх передадуть Україні. Їх придбав неназваний покупець.

На складі в бельгійському місті Турне OIP Land Systems, однієї з компаній східно-фламандського (регіон в Бельгії - ред.) інженера і торговця зброєю Фредді Верслуйса, перші два з п'ятдесяти бельгійських танків Leopard 1 повантажили на вантажівку і сьогодні відвезли.

Кінцевий пункт призначення - Україна

"Танки спочатку зупиняться в Німеччині та Італії, де їх проведуть капітальний ремонт і забезпечать сучасними системами озброєння. Потім вони вирушають на поле бою", - підтвердив Верслуйс.

За його словами, це займе певний час, тільки на транспортування може піти кілька тижнів.

Що цьому передувало

Верслуйс купив партію танків Leopard 1 близько десяти років тому, коли бельгійська армія продала їх у рамках операції зі скорочення витрат.

Армійське керівництво вирішило замінити всю важку гусеничну техніку на легшу бронетехніку на шинах.

На початку цього року міністр оборони Людівін Дедондер заявила, що Федеральний уряд дійсно хотів би викупити танки, але Верслуйс запросив нерозумну ціну, навіть не вносячи істотних змін до вже застарілого матеріалу.

Покупець танків залишився неназваним

Що це за країна і за скільки було продано півсотні танків, Верслуйс про це нічого не говорить. Хоча поки тільки Німеччина, Данія і Нідерланди заявили, що подарують Україні танки Leopard 1.

"У договорі купівлі-продажу є пункт про конфіденційність. Звичайно, я повинен дотримуватися цього", - сказав він.

Хоча крім рухомого складу OIP також постачає датчики для систем озброєння, компанія більше не займається модернізацією танків.

Директор фірми сказав, що не знає, коли замовник розраховує доставити танки в Україну і куди саме вони будуть доставлені. Раніше він говорив, що на модернізацію танків цілком може піти півроку.

Не тільки танки готують до передачі Україні

Танки Leopard 1 не єдина армійська техніка, яку OIP готує до відправки в Україну в ці дні.

Верслуйс каже, що його співробітники наразі також готують до відправки 90 броньованих машин піхоти M113. Принаймні, частина цих машин була куплена і подарована Україні від Великої Британії.

Leopard 1 для України

Нагадаємо, ще у травні виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен анонсував спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.

Такі танки мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм. Техніка до 1980-х років вважалася основним бойовим танком Німеччини. При цьому версія Leopard 1A5 є останньою серійною моделлю.

Вона оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss, яка була створена на основі системи сучасного Leopard 2.

Більш детально про Leopard 1 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.