ua en ru
Ср, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗМІ встановили, яка компанія передасть Україні Leopard 1

Новость на русском →
Середа 09 серпня 2023 05:15
ЗМІ встановили, яка компанія передасть Україні Leopard 1 Фото: Rheinmetall купила для України 30 танків (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 30 з 50 такнів Leopard 1, придбаних у компанії OIP Land Systems.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

За інформацією джерел видання, Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, після чого відправить їх на ремонт та модернізацію.

"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", - йдеться в матеріалі.

Що цьому передувало

В травні цього року виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.

Ці танки мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм - до 1980-х років вони вважались основними танками Німеччини. Остання модель Leopard 1А5 оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss.

А вчора з'явилась інформація про "неназвану компанію", що закупила 50 танків Leopard 1 у компанії OIP Land Systems, що належить Фредді Верслуйсу. Він купив ці танки близько 10 років тому, коли бельгійський уряд проводив оптимізацію витрат в збройних силах.

Більш детально про Leopard 1 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Танк Leopard
NEWS
Удари по кораблях РФ у Чорному морі. Експерти назвали головні цілі та задачі України
Удари по кораблях РФ у Чорному морі. Експерти назвали головні цілі та задачі України
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України