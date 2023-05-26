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В Міноборони назвали необхідну кількість F-16 для звільнення України

Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16. Цієї кількості вистачило б для звільнення окупованих ворогом територій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони України.

"4 ескадрильї F16 (48 літаків) - це саме те, що нам потрібно для звільнення нашої країни від агресора", - пише пресслужба.

Фото: в Міноборони назвали необхідну кількість F-16 для звільнення України (twitter.com/DefenceU)

Винищувачі для України

В середині травня, під час саміту G7, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив з підтримкою навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. З цього моменту питання навчання та майбутньої передачі літаків почало набирати обертів.

За словами глави Пентагону Остіна Ллойда, навчання можуть розпочатися вже найближчими тижнями. Зокрема, під час чергового засідання "Рамштайн" сторони також порушили вищезгадані питання. Очікується, що вже наступного тижня, як розповів Остін, буде розроблена відповідна тренувальна інфраструктура.

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