F-16 для України. Остін розповів, про що домовилися на "Рамштайні"

Союзники та партнери України оголосили на "Рамштайні" про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. В наступні тижні буде розроблена відповідна тренувальна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна .

"Сьогодні союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ці навчання є важливими для координації контактної групи", - йдеться у повідомленні.

Остін окремо подякував Данії і Нідерландам, які очолили коаліцію у сфері навчання українських пілотів. У наступні тижні партнери з Данії, Нідерландів будуть співпрацювати з іншими партнерами, а саме Норвегією, Польщею, Бельгією, Португалією, які були згодні доєднатись.

"Ми очікуємо що до цієї важливої місії долучаться і інші. Зараз початок цього навчання пілотів є важливим прикладом відданості підтримці України. В наступні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура", - додав міністр оборони США.

Засідання 12-ого "Рамштайну"

На сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України союзники мали узгодити подальшу допомогу Україні. У фокусі уваги були посилення ППО, забезпечення військових боєприпасами, а також передача винищувачів F-16 та навчання пілотів.

F-16 для України

Зазначимо, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

При чому навчання українських пілотів готові проводити низка країн, включно з Польщею, Британією і Данією.

Україна хоче отримати саме винищувачі F-16, оскільки вони можуть виконувати бойові завдання в тилу та на передовій, а також прикривати небо як ППО.