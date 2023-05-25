Остін сподівається, що навчання українців на F-16 почнуться найближчими тижнями
Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 можуть розпочатися вже найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагона Ллойда Остіна на засіданні "Рамштайну".
"Минулого тижня президент Байден оголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ми сподіваємося, що ці навчання розпочнуться найближчими тижнями", - сказав він.
За словами Остіна, навчання сприятимуть подальшому зміцненню та вдосконаленню можливостей українських Повітряних сил у довгостроковій перспективі. До того ж це доповнить короткострокові та середньострокові угоди з безпеки.
Голова Пентагону додав, що нові спільні зусилля посилають потужне повідомлення про єдність союзників та довгострокову відданість самообороні України.
Засідання 12-ого "Рамштайну"
На сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України союзники мають узгодити подальшу допомогу Україні. У фокусу уваги буде посилення ППО, забезпечення військових боєприпасами, а також передача винищувачів F-16 та навчання пілотів.
F-16 для України
Зазначимо, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.
При чому навчання українських пілотів готові проводити низка країн, включно з Польщею, Британією і Данією.
Україна хоче отримати саме винищувачі F-16, оскільки вони можуть виконувати бойові завдання в тилу та на передовій, а також прикривати небо як ППО.
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