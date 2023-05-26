RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны назвали необходимое количество F-16 для освобождения Украины

Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные нуждаются в около 48 единицах истребителей F-16. Этого количества хватило бы для освобождения оккупированных врагом территорий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Украины.

"4 эскадрильи F16 (48 самолетов) - это именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора", - пишет пресс-служба.

Фото: в Минобороны назвали необходимое количество F-16 для освобождения Украины (twitter.com/DefenceU)

Истребители для Украины

В середине мая, во время саммита G7, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с поддержкой обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. С этого момента вопрос обучения и предстоящей передачи самолетов начал набирать обороты.

По словам главы Пентагона Остина Ллойда, обучение может начаться уже в ближайшие недели. В частности, во время очередного заседания "Рамштайн" стороны также подняли вышеупомянутые вопросы. Ожидается, что уже на следующей неделе, как рассказал Остин, будет разработана соответствующая тренировочная инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16Война в Украине