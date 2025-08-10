Міноборони Молдови спростувало відео з нібито відстрілом "російських солдатів"

Міністерство оборони Молдови попередило про поширення в соцмережах фейкового відео, на якому нібито показано відстріл "російських солдатів" під час навчань "Вогняний щит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Міністерство оборони попередило про новий фейк, що з'явився в соцмережах і пов'язаний з навчаннями "Вогняний щит", які проходять в Молдові.
У відомстві розповіли, що в соцмережах поширюють відео нібито з кадрами з навчань, і попередили, що це фейк, а кадри не мають ніякого відношення до тренувань цього року.
За інформацією міністерства, поширене в Telegram відео містить сфабриковані за допомогою штучного інтелекту кадри, на яких учасники навчань нібито стріляють по мішенях, що зображують російських солдатів. Крім того, у відео багато кадрів з архівів інших міжнародних тренувань і навчань.
"Ці відеоматеріали не мають ніякого відношення до навчань цього року. Літаки, стрибки з парашутом, рельєф полігонів та інші елементи відеоролика теж не відображають реальність навчань "Вогняний щит 2025", - підкреслили в Міноборони.
На думку міністерства, мета таких відео - сіяти страх, підривати довіру до державних інститутів та дестабілізувати суспільство.
Зауважимо, що у Молдові з 4 по 19 серпня проходять військові навчання "Вогняний щит" за участю солдатів Національної армії, румунських і американських військовослужбовців.
Навчання проходять в навчальних центрах Національної армії, тому на дорогах країни можна побачити пересування військової техніки.
Варто нагадати, що раніше голова Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце повідомив, що Росія підготувала плани щодо дестабілізації ситуації всередині Молдови.
Зокрема, Москва нібито планує втрутитися в президентські вибори в Молдові, а також зірвати референдум про європейську інтеграцію країни. Мустяце уточнив, що у 2023 році було перехоплено рекордний рівень активності спецслужб РФ у Молдові.
Також нещодавно так звана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася до Росії із закликом про "захист від Молдови".