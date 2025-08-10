Міноборони Молдови спростувало відео з нібито відстрілом "російських солдатів"

Міністерство оборони попередило про новий фейк, що з'явився в соцмережах і пов'язаний з навчаннями "Вогняний щит", які проходять в Молдові.

У відомстві розповіли, що в соцмережах поширюють відео нібито з кадрами з навчань, і попередили, що це фейк, а кадри не мають ніякого відношення до тренувань цього року.

За інформацією міністерства, поширене в Telegram відео містить сфабриковані за допомогою штучного інтелекту кадри, на яких учасники навчань нібито стріляють по мішенях, що зображують російських солдатів. Крім того, у відео багато кадрів з архівів інших міжнародних тренувань і навчань.

"Ці відеоматеріали не мають ніякого відношення до навчань цього року. Літаки, стрибки з парашутом, рельєф полігонів та інші елементи відеоролика теж не відображають реальність навчань "Вогняний щит 2025", - підкреслили в Міноборони.

На думку міністерства, мета таких відео - сіяти страх, підривати довіру до державних інститутів та дестабілізувати суспільство.