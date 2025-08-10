Минобороны Молдовы опровергло видео с якобы отстрелом "российских солдат"

Министерство обороны предупредило о новом фейке, появившемся в соцсетях и связанном с учениями "Огненный щит", которые проходят в Молдове.

В ведомстве рассказали, что в соцсетях распространяют видео якобы с кадрами с учений, и предупредили, что это фейк, а кадры не имеют никакого отношения к тренировкам этого года.

По информации министерства, распространенное в Telegram видео содержит сфабрикованные с помощью искусственного интеллекта кадры, на которых участники учений якобы стреляют по мишеням, изображающим российских солдат. Кроме того, в видео много кадров из архивов других международных тренировок и учений.

"Эти видеоматериалы не имеют никакого отношения к учениям этого года. Самолеты, прыжки с парашютом, рельеф полигонов и другие элементы видеоролика тоже не отражают реальность учений "Огненный щит 2025", - подчеркнули в Минобороны.

По мнению министерства, цель таких видео - сеять страх, подрывать доверие к государственным институтам и дестабилизировать общество.