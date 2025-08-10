Минобороны Молдовы опровергло видео с якобы отстрелом "российских солдат"

Министерство обороны Молдовы предупредило о распространении в соцсетях фейкового видео, на котором якобы показан отстрел "российских солдат" во время учений "Огненный щит".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Министерство обороны предупредило о новом фейке, появившемся в соцсетях и связанном с учениями "Огненный щит", которые проходят в Молдове.
В ведомстве рассказали, что в соцсетях распространяют видео якобы с кадрами с учений, и предупредили, что это фейк, а кадры не имеют никакого отношения к тренировкам этого года.
По информации министерства, распространенное в Telegram видео содержит сфабрикованные с помощью искусственного интеллекта кадры, на которых участники учений якобы стреляют по мишеням, изображающим российских солдат. Кроме того, в видео много кадров из архивов других международных тренировок и учений.
"Эти видеоматериалы не имеют никакого отношения к учениям этого года. Самолеты, прыжки с парашютом, рельеф полигонов и другие элементы видеоролика тоже не отражают реальность учений "Огненный щит 2025", - подчеркнули в Минобороны.
По мнению министерства, цель таких видео - сеять страх, подрывать доверие к государственным институтам и дестабилизировать общество.
Заметим, что в Молдове с 4 по 19 августа проходят военные учения "Огненный щит" с участием солдат Национальной армии, румынских и американских военнослужащих.
Учения проходят в учебных центрах Национальной армии, поэтому на дорогах страны можно увидеть передвижение военной техники.
Стоит напомнить, что ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце сообщил, что Россия подготовила планы по дестабилизации ситуации внутри Молдовы.
В частности, Москва якобы планирует вмешаться в президентские выборы в Молдове, а также сорвать референдум о европейской интеграции страны. Мустяце уточнил, что в 2023 году был перехвачен рекордный уровень активности спецслужб РФ в Молдове.
Также недавно так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась к России с призывом о "защите от Молдовы".