У Молдові стартували військові навчання за участю солдатів з Румунії та США
У Молдові розпочалися багатонаціональні навчання JCET-2024, участь у яких беруть військові з Румунії та Сполучених Штатів. Навчання триватимуть із 1 до 19 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Молдови.
У відомстві зазначили, що метою навчань є спільна підготовка та обмін досвідом між молдовськими, румунськими та американськими силами спеціального призначення, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами, які беруть участь.
Цього року в заході також візьмуть участь представники Служби державного захисту і безпеки та загону спеціального призначення Pantera.
Згідно зі сценарієм, військові виконають стрибки з парашутом, передові бойові стрільби в денний і нічний час, польові навчання за конкретними завданнями.
Загрози для Молдови з боку РФ
Раніше голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце заявив, що Росія підготувала плани щодо дестабілізації ситуації всередині Молдови. Зокрема, Москва хоче втрутитися в президентські вибори в Молдові, а також зірвати референдум про європейську інтеграцію країни.
Мустяце уточнював, що у 2023 році було перехоплено рекордний рівень активності спецслужб РФ у Молдові.
Також нещодавно так звана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася до Росії із закликом про "захист від Молдови".
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