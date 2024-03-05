Начальник розвідки Молдови розкрив плани Росії щодо дестабілізації всередині країни

Росія підготувала плани щодо дестабілізації ситуації у Молдові. Зокрема, вона хоче вплинути на президентські вибори.

Про це заявив голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, Служба інформації та безпеки у 2023 році перехопила рекордний рівень активності російських спецслужб і чекає на нові дестабілізуючі дії цього і наступного року.

Мустяце уточнив, що російські спецслужби хочуть втрутитися у виборчі процеси.

"У нас є інформація, що здійснюються спроби зірвати референдум щодо європейської інтеграції, втрутитися в президентські вибори, а також дискредитувати урядові установи та політиків, які підтримують вступ Молдови до Європейського союзу", - розповів начальник розвідки.

Фейки росіян про Придністров'я

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація про те, що депутати так званої "Придністровської Молдавської Республіки" проситимуть російського диктатора Володимира Путіна про входження до складу Росії.

Такі чутки не підтвердилися - депутати попросили Москву лише про “захист” від Молдови.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що такий результат не відповідав очікуванням Кремля.