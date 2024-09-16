Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ канадський бронеавтомобіль

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Як розповіли у відомстві, бронемашини MRAP (від англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок) мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючі крісла.

Конструктивно складаються з монолітної бронекапсули та зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна. Останні вбирають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля для екіпажу.

Бронеавтомобіль Roshel Senator сконструйовано на шасі американського важкого пікапу Ford F-550. Початково машина призначалась для потреб поліції.

Для потреб українського війська модель удосконалили. Roshel Senator MRAP отримав броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль, випущених зі стрілецької зброї, та уламків. А також особливу V-подібну форму днища, яке розсіює енергію вибуху міни чи іншого вибухового пристрою, еквівалентного 6 кг тротилу.

Крім цього, канадська бронеавтівка отримала посилену ходову частину, механізм повного приводу, та 6,7-літровий "всеїдний" турбодизель потужністю понад 300 кінських сил. У комплектації для фронту машина також обов’язково має лебідку та "нічне" світло.

Від початку широкомасштабного вторгнення Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.