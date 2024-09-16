Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ канадский бронеавтомобиль

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, бронемашины MRAP (от англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад) имеют V-образную форму днища для рассеяния энергии взрыва и специальные амортизующие кресла.

Конструктивно состоят из монолитной бронекапсулы и наружных взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя. Последние впитывают всю кинетическую энергию от взрыва мины, сохраняя целостность модуля для экипажа.

Бронеавтомобиль Roshel Senator сконструирован на шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550. Первоначально машина предназначалась для нужд полиции.

Для нужд украинской армии модель усовершенствовали. Roshel Senator MRAP получил броню, способную защитить экипаж и десант от пуль, выпущенных из стрелкового оружия, и обломков. А также особую V-образную форму днища, рассеивающего энергию взрыва мины или другого взрывного устройства, эквивалентного 6 кг тротила.

Кроме этого, канадский бронеавтомобиль получил усиленную ходовую часть, механизм полного привода, и 6,7-литровый "всеядный" турбодизель мощностью более 300 лошадиных сил. В комплектации для фронта машина также обязательно имеет лебедку и ночной свет.

С начала широкомасштабного вторжения Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках более 20 бронеавтомобилей класса MRAP.