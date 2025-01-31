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Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний БпАК "Громило" (фото)

П'ятниця 31 січня 2025 16:07
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Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний БпАК "Громило" (фото) Фото: БпАК "Громило" (mod.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Громило" вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що БпАК можна застосовувати проти:

  • живої сили;
  • бойової техніки;
  • польових укриттів ворога.

Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний БпАК &quot;Громило&quot; (фото)

Фото: БпАК "Громило" (mod.gov.ua)

"Громило" обладнаний:

  • рамою з композитних матеріалів;
  • відносно потужним двигуном, який дозволяє нести бойовий заряд на чималу відстань.

"Комплекс можна застосовувати удень та вночі. Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби", - пише Міноборони.

Виробництво озброєння в Україні

Протягом останніх років Україна суттєво розширила виробництво озброєння, а також безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Стосовно останнього, у 2024-му було перевиконано план.

Минулого року голова Міністерства оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова йде про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

Також нещодавно відомство розпочало власне виробництво кодифікованих FPV-дронів.

Тим часом до експлуатації у підрозділах Збройних сил України (ЗСУ) був допущений робот-логіст.

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