Минобороны допустило к эксплуатации отечественный БпАК "Громила" (фото)

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Громила" отечественного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

"Комплекс можно применять днем и ночью. Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы", - пишет Минобороны.

Отмечается, что БпАК можно применять против:

Производство вооружения в Украине

В последние годы Украина существенно расширила производство вооружения, а также беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Относительно последнего, в 2024-м был перевыполнен план.

В прошлом году глава Министерства обороны Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

Также недавно ведомство начало собственное производство кодифицированных FPV-дронов.

Между тем к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) был допущен робот-логист.

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