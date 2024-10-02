Україна наростить виробництво дронів та далекобійної зброї у 2025 році, - Умєров
Україна наступного року планує збільшити виробництво зброї. Йдеться про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2).
"Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет - розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами", - сказав Умєров.
За словами міністра, Україна працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Важливими елементами є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння. Це дозволить задовольняти потреби українських військових на довгострокову перспективу.
Участь у цьогорічному форумі взяли понад 280 компаній. Як зазначили в Міноборони, були укладені нові угоди, які посилять оборонні можливості України.
Виробництво української зброї
За час повномасштабної війни Україна наростила темпи виробництва вітчизняної зброї. Йдеться про безпілотники різних типів, боєприпаси, броньовану техніку. За словами президента Володимира Зеленський, Україна може виробляти 4 млн дронів на рік.
В Україні також триває розробка нових типів озброєння. Під час війни в Україні були створені морські дрони, декілька роботизованих систем, а також далекобійна зброя.
Раніше Зеленський заявив про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". Він також повідомив про розробку української балістики. За словами президента, вітчизняна балістична ракета успішно пройшла льотні випробування.
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