Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні БпАК BATON: чим вони особливі

Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони авіаційні комплекси BATON вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Безпілотні літальні апарати (БпЛА) виготовлені з урахуванням вимог військових й за принципом максимально простоти, а також зручності експлуатації у складних умовах. Дрони BATON базуються на рамах різних розмірів.
Фото: БпАК BATON (mod.gov.ua)
Безпілотники можна використовувати працювати за різних погодних умов. BATON мають добрі динамічні властивості й здатні розвивати чималу швидкість.
Протягом останніх років Україна наростила виробництво озброєння, у тому ж числі й безпілотників. Ба більше, в питанні дронів країна у 2024-му перевиконала план.
Торік голова Міністерства оборони Рустем Умєров заявив, що у поточному році, 2025-му, військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння.
Зокрема Міноборони розпочало власне виробництво кодифікованих FPV-дронів.
Також нещодавно відомство нещодавно допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони:
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