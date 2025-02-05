Нові дрони ZEUS і HADES вже допущені до використання в ЗСУ, - Міноборони

Фото: дрони ZEUS і HADES вже допущені до використання в ЗСУ (mod.gov.ua)

Міноборони України кодифікувало і допустило до використання нові безпілотники ZEUS і HADES. Вони маневрені, маловразливі до РЕБ і здатні знищувати ворожу техніку на великій швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.