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Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні БпАК BATON: чим вони особливі

Понеділок 10 лютого 2025 14:55
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Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні БпАК BATON: чим вони особливі Фото: БпАК BATON (mod.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони авіаційні комплекси BATON вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Безпілотні літальні апарати (БпЛА) виготовлені з урахуванням вимог військових й за принципом максимально простоти, а також зручності експлуатації у складних умовах. Дрони BATON базуються на рамах різних розмірів.

Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні БпАК BATON: чим вони особливі

Фото: БпАК BATON (mod.gov.ua)

Безпілотники можна використовувати працювати за різних погодних умов. BATON мають добрі динамічні властивості й здатні розвивати чималу швидкість.

БпЛА для ЗСУ

Протягом останніх років Україна наростила виробництво озброєння, у тому ж числі й безпілотників. Ба більше, в питанні дронів країна у 2024-му перевиконала план.

Торік голова Міністерства оборони Рустем Умєров заявив, що у поточному році, 2025-му, військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння.

Зокрема Міноборони розпочало власне виробництво кодифікованих FPV-дронів.

Також нещодавно відомство нещодавно допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони:

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