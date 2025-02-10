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Минобороны допустило к эксплуатации отечественные БпАК BATON: чем они особенные

Понедельник 10 февраля 2025 14:55
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Минобороны допустило к эксплуатации отечественные БпАК BATON: чем они особенные Фото: БпАК BATON (mod.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны авиационные комплексы BATON отечественного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) изготовлены с учетом требований военных и по принципу максимально простоты, а также удобства эксплуатации в сложных условиях. Дроны BATON базируются на рамах различных размеров.

Минобороны допустило к эксплуатации отечественные БпАК BATON: чем они особенные

Фото: БпАК BATON (mod.gov.ua)

Беспилотники можно использовать работать при различных погодных условиях. BATON имеют хорошие динамические свойства и способны развивать немалую скорость.

БпЛА для ВСУ

В последние годы Украина нарастила производство вооружения, в том числе и беспилотников. Более того, в вопросе дронов страна в 2024-м перевыполнила план.

В прошлом году глава Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что в текущем году, 2025-м, военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения.

В частности Минобороны начало собственное производство кодифицированных FPV-дронов.

Также недавно ведомство недавно допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны:

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