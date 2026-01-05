Міноборони допустило до експлуатації понад 500 моделей дронів за рік

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Україна продовжує нарощувати виробництво зброї. 76% озброєння для фронту держава централізовано купує в українських виробників.

Також прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомляла що понад половина того озброєння, яке є зараз у Сил оборони, було вироблено українськими компаніями.

Раніше заступник начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Журавльов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що українські військові найближчим часом отримають нові зразки озброєння і техніки, включно з сучасними безпілотниками і артилерією.

Серед перспективних зразків для Ракетних військ і артилерії він назвав 155-мм причіпну гармату "Марта" з довжиною ствола 39 калібрів, а також причіпну гармату калібру 105 мм - обидві системи зараз проходять випробування.

Ще у липні міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Україна планує наростити цей показник.