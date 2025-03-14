Міноборони допустило до експлуатації БаАК WINFLY: що про них відомо

Як розповіли у відомстві, WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів. Під час проєктування БпАКів, інженери врахували рекомендації, а також досвід фронтових операторів безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

У тому ж числі були застосовані інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Фото: Міноборони допустило до експлуатації БаАК WINFLY (mod.gov.ua)

"Пташки" комплексів швидкісні та добре маневрують. Можуть уражати не лише польові укриття та наземні рухомі ворожі цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони", - додає Міноборони.

Дрони для ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєння, у тому ж числі й дронів. Ба більше, в питанні БпЛА у 2024-му було перевиконано план. Як повідомляв голова Міністерства оборони України Рустем Умєров, у 2025-му, військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння.

Нещодавно Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони: