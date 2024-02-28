Міноборони Болгарії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні

За його словами, наразі в Україну йде постачання БТРів.

"БТРи для України поки що перебувають у Софії. Вони вирушать за кілька днів, але терміни я не назву", - додав він, запевнивши, що допомога з вищим пріоритетом уже давно пішла.

Допомога Болгарії Україні

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

У липні минулого року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів із складів Міністерства внутрішніх справ.

У грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.

Проте пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.

Нещодавно стало відомо, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні, оскільки Міноборони звернулося до НАТО із проханням покрити транспортні витрати.

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