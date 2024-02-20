Болгарія затримує відправку 100 бронетранспортерів Україні: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Рішення про відправку машин було ухвалено більше трьох місяців тому в парламенті, а МВС Болгарії та Міноборони України підписали угоду про їх постачання.

"Болгарія може дуже допомогти Україні, але відбулася затримка через те, що адміністрація міноборони не працює оптимально", - заявив депутат Івайло Мірчев від правлячої коаліції.

Міністра оборони Тодора Тагарьова постійно критикують його повільні дії з боку парій, які підтримують проєвропейський уряд у Софії.

"Болгарія може допомогти, але це відбувається не такими темпами, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТР із Софії в Русе (місто на Дунаї в північно-східної Болгарії)", - сказав Мірчев.

Позиція міноборони Болгарії

Міністр оборони Тодор Тагарьов сказав, що затримка відбулася тому, що Софія хоче, щоб союзники НАТО профінансувати транспортування.

"Це не елементарна транспортна операція, тому що потрібно задіяти чимало потягів", - заявив Тагарьов. Міністр оборони пояснив, що логістика складна і зусилля Болгарії "гідно оцінені українською стороною".

Euractiv не отримала відповіді на свій запит до Міноборони з конкретних причин, з яких досі не відбулося постачання БТР.

Болгарська влада в останньому пакеті військової допомоги Києву пообіцяла озброєння, яке має Болгарія ще з часів СРСР - деталі для пускових установок ракет С-300, старі ракети С-300, БТР, снаряди, міномети та іншу техніку.

У грудні президент України Володимир Зеленський висловив подяку за бронетранспортери та новий пакет військової допомоги з Болгарії.

Постачання БТР

У липні 2023 року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів із складів міністерства внутрішніх справ.

У грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.

Проте пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.