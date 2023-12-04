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Президент Болгарії наклав вето на надання Україні бронетехніки

Болгарія, Понеділок 04 грудня 2023 11:15
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Президент Болгарії наклав вето на надання Україні бронетехніки Фото: президент Болгарії Румен Радев (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на nova.bg.

Як повідомляється, Радев повернув на нове обговорення в парламенті закон про ратифікацію угоди, згідно з якою Болгарія безкоштовно надає Україні бронетехніку.

У мотивах вето зазначалося, що народні обранці недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами постачання, що унеможливлює об’єктивну оцінку необхідності у наданому обладнанні.

Радев наголосив, що надана Україні броньована транспортна техніка підвищеної прохідності може бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я та життя болгарських громадян мають бути пріоритетом", - сказав президент Болгарії.

Допомога Україні від Болгарії

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різну допомогу. Так, нещодавно парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

Нещодавно парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.

Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини та всі надлишки в МВС.

БТР були придбані десятиліття тому комуністичним режимом того часу.

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