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Минобороны Болгарии анонсировало новый пакет военной помощи Украине

Фото: министр обороны Болгарии Тодор Тагарев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Болгария анонсировала новую военную помощь Украине. Болгарская помощь Украине уже составила 47 миллионов евро.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTV.

По его словам, в настоящее время в Украину идет поставка БТРов.

"БТРы для Украины пока находятся в Софии. Они отправятся через несколько дней, но сроки я не назову", - добавил он, заверив, что помощь с более высоким приоритетом уже давно ушла.

Помощь Болгарии Украине

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь. Так, ранее парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

В июле прошлого года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из складов Министерства внутренних дел.

В декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.

Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.

Недавно стало известно, что Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине, поскольку Минобороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

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