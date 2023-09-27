Парламент Болгарії підтримав постачання Україні несправних ракет С-300

Парламент Болгарії сьогодні, 27 вересня, за зачиненими дверима проголосував нетрадиційною процедурою за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sofia Globe .

Зазначається, що Україна зможе їх відремонтувати і використовувати для захисту своїх міст від атак Росії.

Дебати тривали понад три години, починаючи з відкритого засідання, а потім перейшовши за зачинені двері, щоб вислухати головнокомандувача адмірала Еміля Єфтімова і заступника командувача ВПС бригадного генерала Петьо Мірчева.

Що саме отримає Україна

Рішення, представлене депутатами від ГЄРБ-ОДФ, "Ми продовжуємо зміни в демократичній Болгарії" і "Рух за права і свободи", передбачає, що Болгарія поставить Україні ракети С-300, а не всю ракетну систему.

Також Україна отримає патрони калібру 5,45 мм із запасів Міністерства внутрішніх справ Болгарії.

"Журналістам довелося почути від депутата від ДПС Деляна Пеєвського, що рішення було схвалено, проти якого виступила прокремлівська партія "Возраждане", а Болгарська соціалістична партія покинула палату під час закритої частини засідання", - йдеться у матеріалі.

Передача Україні ракет вигідна Болгарії

Під час відкритої частини дебатів голова парламентського комітету з оборони Христо Гаджев заявив, що йдеться про боєприпаси, які вийшли з ладу, але які навіть виробник не зміг відремонтувати, оскільки вони занадто старі.

Гаджев запевнив, що кількість ракет, які будуть надані Україні, мінімальна і жодним чином не поставить під загрозу боєготовність болгарської армії.

Додатковою перевагою було те, що для болгарських військовослужбовців було виключено ризик зберігання таких непридатних боєприпасів. Він також додав, що державі слід зосередитися на придбанні нових зенітно-ракетних комплексів.

Що цьому передувало

Вчора повідомлялось, що до парламенту Болгарії внесли проєкт рішення про передачу Україні зенітно-ракетних комплексів С-300, які вийшли з ладу, здебільшого для використання як запасних частин.

Прихильники проєкту рішення заявили, що ракетні комплекси С-300 були визнані непридатними до експлуатації, і хоча відремонтувати їх у Болгарії неможливо, Україна має можливість їх використовувати.

"Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їх використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість прийняти на озброєння такі дефектні боєприпаси та поставити їх на службу в українську армію", - ідеться в пояснювальній записці, прикладеній до проєкту рішення.