У Міноборони анонсували кардинальну реформу ТЦК

Як повідомив Гончаренко, під час години запитань до уряду у Верховній Раді Гаврилюк погодився, що треба кардинально реформувати ТЦК, і в Міноборони готують зміни.

Крім того, Гаврилюк заявив, по вчорашньому інциденту у Вишгороді зі співробітниками ТЦК, які викурювали газом водія з машини та підпалювали її, йде розслідування.

Нагадаємо, 19 грудня у соцмережах було поширено відео, на якому група співробітників ТЦК разом з поліцією намагаються різними методами намагались відкрити зупинене авто.

На відео один з військових ТЦК задуває в автомобіль газ, який спалахує, а інші намагались відкрити авто.

Станом на листопад 2024 року у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України працює 36 тисяч людей.

У грудні 2024 року дві третини українців (67%) не довіряють військовослужбовцям ТЦК, довіряють - 29% респондентів.

Трансляція засідань Верховної Ради під час війни припинена. Інформацію з засідань надають декілька народних депутатів, серед яких Гончаренко.