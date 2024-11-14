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Скільки людей працює в ТЦК і чи є там військові: що кажуть у Міноборони

Четвер 14 листопада 2024 12:56
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Скільки людей працює в ТЦК і чи є там військові: що кажуть у Міноборони У ТЦК України працює менше 100 тисяч осіб (фото: facebook.com/Звягельський-районний-ТЦК-та-СП)
Автор: Ірина Костенко

Інформація про те, буцімто станом на сьогодні у ТЦК та СП України працює близько 100 тисяч осіб, не зовсім відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Скільки людей насправді працює у ТЦК

За словами Лазуткіна, станом на зараз у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України працює 36 тисяч людей.

"Серед яких майже 7 тисяч - це цивільні", - уточнив речник Міноборони.

Він додав, що серед військових, які працюють у ТЦК, є також і обмежено придатні.

"Доволі багато таких людей. Є також близько 3 тисяч жінок. Така от цікава інформація. Тому не зовсім ті цифри, які ви озвучили, відповідають дійсності", - підсумував спікер.

Скільки людей працює в ТЦК і чи є там військові: що кажуть у Міноборони

Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)

Що відомо про пропозицію розформувати ТЦК

Нагадаємо, у вівторок, 12 листопада, народні депутати презентували річний звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у МОУ, ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

Заступниця голови ТСК - народний депутат Юлія Яцик - розповіла, що ТСК пропонує "розформувати ТЦК як орган".

Вона зауважила, що з працівників ТЦК (військовослужбовців, які можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій) можна створити щонайменше 10 "повноцінних бригад".

Точну кількість військовозобов'язаних, які є нині співробітниками ТЦК та СП, заступниця голови ТСК не назвала, проте зауважила, що це - "значно менше", ніж 100 тисяч осіб.

Згодом начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, що "з працівників ТЦК та СП жодної бригади створити неможливо", оскільки це - цивільні особи.

Читайте також, як відреагували на ідею розформувати ТЦК у Третій окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.

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