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Соціологи вперше показали рівень довіри українців до співробітників ТЦК

Україна, Четвер 19 грудня 2024 14:09
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Соціологи вперше показали рівень довіри українців до співробітників ТЦК Фото: Дві третини українців не довіряють співробітникам ТЦК (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2024 року дві третини українців (67%) не довіряють військовослужбовцям ТЦК, довіряють - 29% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Найвищий рівень недовіри до військовослужбовців ТЦК серед мешканців західних та пограничних областей, наймолодшого покоління, чоловіків.

Соціологи вперше показали рівень довіри українців до співробітників ТЦК

Як зазначають соціологи, у суспільстві фіксуються найвищі показники довіри до військових. Водночас є значні відмінності у рівні довіри відповідно до категорій військових.

Так, 96% довіряють ветеранам АТО, які зараз знову воюють, 91% довіряють ветеранам нинішньої війни, 88% довіряють ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

У категорії військових 94% довіряють військовим ЗСУ, які служать на передовій, 76% довірять тим, хто служить у тилу (не ТЦК).

Соціологи вперше показали рівень довіри українців до співробітників ТЦК

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 5-6 грудня 2024 року серед 1000 респондентів віком в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року діють воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років.

За останні пів року в Україні побільшало тих, хто оцінює рівень мобілізації як занадто високий. За даними опитування групи "Рейтинг", у вересні 2024 року вважають, що нинішній рівень мобілізації: занадто високий - 26%, оптимальний - 32%, недостатній - 25%, вагаються з відповіддю - 17%

Станом на листопад 2024 року у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України працює 36 тисяч людей.

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ТЦК Мобілізація в Україні
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