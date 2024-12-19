Соціологи вперше показали рівень довіри українців до співробітників ТЦК

У грудні 2024 року дві третини українців (67%) не довіряють військовослужбовцям ТЦК, довіряють - 29% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Найвищий рівень недовіри до військовослужбовців ТЦК серед мешканців західних та пограничних областей, наймолодшого покоління, чоловіків.

Як зазначають соціологи, у суспільстві фіксуються найвищі показники довіри до військових. Водночас є значні відмінності у рівні довіри відповідно до категорій військових.

Так, 96% довіряють ветеранам АТО, які зараз знову воюють, 91% довіряють ветеранам нинішньої війни, 88% довіряють ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

У категорії військових 94% довіряють військовим ЗСУ, які служать на передовій, 76% довірять тим, хто служить у тилу (не ТЦК).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 5-6 грудня 2024 року серед 1000 респондентів віком в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року діють воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років.

За останні пів року в Україні побільшало тих, хто оцінює рівень мобілізації як занадто високий. За даними опитування групи "Рейтинг", у вересні 2024 року вважають, що нинішній рівень мобілізації: занадто високий - 26%, оптимальний - 32%, недостатній - 25%, вагаються з відповіддю - 17%

Станом на листопад 2024 року у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України працює 36 тисяч людей.