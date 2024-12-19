У Вишгороді нібито ТЦК та поліція "викурювали" водія з авто. Міноборони відреагувало

В мережі шириться відео, де люди у військовій формі та правоохоронці стоять біля автомобіля на узбіччі та намагаються його відкрити. Міноборони почало перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України", - наголосили в міністерстві. Міноборони повідомило, що нині у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації. "Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних сил і сектору безпеки", - додали в міністерстві.