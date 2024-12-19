У Вишгороді нібито ТЦК та поліція "викурювали" водія з авто. Міноборони відреагувало
В мережі шириться відео, де люди у військовій формі та правоохоронці стоять біля автомобіля на узбіччі та намагаються його відкрити. Міноборони почало перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України", - наголосили в міністерстві.
Міноборони повідомило, що нині у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації.
"Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних сил і сектору безпеки", - додали в міністерстві.
Зауважимо, що раніше сьогодні в Telegram-каналах почали ширити відео, де група людей в військовій формі та нібито правоохоронці різними методами намагались відкрити припарковане на узбіччі авто.
На відео зафіксовано як один з чоловіків, ймовірно, задуває в автомобіль перцевий спрей. Інші чоловіки намагались відкрити авто за допомогою ручки.
Нагадаємо, раніше сьогодні соціологи вперше показали рівень довіри українців до співробітників ТЦК.
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