ua en ru
Чт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Вишгороді нібито ТЦК та поліція "викурювали" водія з авто. Міноборони відреагувало

Вишгород, Четвер 19 грудня 2024 19:37
UA EN RU
У Вишгороді нібито ТЦК та поліція "викурювали" водія з авто. Міноборони відреагувало Фото: інцидент відбувся із відкриттям авто у Вишгороді (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В мережі шириться відео, де люди у військовій формі та правоохоронці стоять біля автомобіля на узбіччі та намагаються його відкрити. Міноборони почало перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України", - наголосили в міністерстві.

Міноборони повідомило, що нині у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації.

"Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних сил і сектору безпеки", - додали в міністерстві.

Зауважимо, що раніше сьогодні в Telegram-каналах почали ширити відео, де група людей в військовій формі та нібито правоохоронці різними методами намагались відкрити припарковане на узбіччі авто.

На відео зафіксовано як один з чоловіків, ймовірно, задуває в автомобіль перцевий спрей. Інші чоловіки намагались відкрити авто за допомогою ручки.

Нагадаємо, раніше сьогодні соціологи вперше показали рівень довіри українців до співробітників ТЦК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ТЦК
NEWS
Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті
Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті
DAILY
США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс