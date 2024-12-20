В Минобороны анонсировали кардинальную реформу ТЦК

Как сообщил Гончаренко, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Гаврилюк согласился, что надо кардинально реформировать ТЦК, и в Минобороны готовят изменения.

Кроме того, Гаврилюк заявил, что по вчерашнему инциденту в Вышгороде с сотрудниками ТЦК, которые выкуривали газом водителя из машины и поджигали ее, идет расследование.

Напомним, 19 декабря в соцсетях было распространено видео, на котором группа сотрудников ТЦК вместе с полицией пытаются различными методами пытались открыть остановленное авто.

На видео один из военнослужащих ТЦК задувает в автомобиль газ, который загорается, а другие пытаются открыть авто.

По состоянию на ноябрь 2024 года в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины работает 36 тысяч человек.

В декабре 2024 года две трети украинцев (67%) не доверяют военнослужащим ТЦК, доверяют - 29% респондентов.

Трансляция заседаний Верховной Рады во время войны прекращена. Информацию с заседаний предоставляют несколько народных депутатов, среди которых Гончаренко.