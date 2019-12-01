В Минкульте заявили, что блоггеры должны отвечать за написанное

Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/borodyanskiy)

По словам министра, власть регулирует не блогосферу, а контент

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что блогеры должны нести ответственность за свой контент, поскольку их информацию потребляет большое количество людей. Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели", передает РБК-Украина.

По словам министра, власть регулирует не блогосферу, а контент.

"Если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-либо контента, например, призывает к вражде, то и понесет за это ответственность", - сказал он.

Бородянский отметил, что блогеры и раньше несли ответственность за написанное в соответствии с действующим законодательством.

"Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально. Есть огромное количество людей, которые потребляют контент блогеров", - сказал он.

Министр подчеркнул, что регулирование медиасферы необходимо для того, чтобы защитить информационное пространство, поскольку есть силы, которые намеренно искажают информацию.

Напомним, также Бородянский заявил, что в Украине 92% граждан не могут отличить фейк от нефейка, а принятие законодательства, которое будет определять понятие дезинформации, позволит повысить медиаграмотность общества.

Ранее Министерство культуры презентовало основные пункты нового законопроекта относительно урегулирования деятельности СМИ в Украине. В частности, законопроектом предусмотрено появление омбудсмена по вопросам информации, запрет на владение или финансирования медиа гражданами/компаниями РФ, регистрация медиа и ответственность.

Как известно, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект относительно урегулирования деятельности СМИ в Украине. В документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, а также ее опровержение.