ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Большинство украинцев не умеют распознавать фейки, - Бородянский

Новости » Политика     30.11.2019 - 23:19
Большинство украинцев не умеют распознавать фейки, - Бородянский
Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/borodyanskiy)

Только 8% украинцев могут отличить фейк от нефейка

В Украине 92% граждан не могут отличить фейк от нефейка. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Зеркалу недели", передает РБК-Украина.

По его словам, принятие законодательства, которое будет определять понятие дезинформации, позволит повысить медиаграмотность общества.

"Медиаграмотность и вообще умение отличить фейк от нефейка является обязательным навыком современного гражданина. Этому надо учить со школы, это основа. Мы же знаем, что согласно последним исследованиям, только 8% украинцев могут отличить фейк от нефейка. То есть 92% людей не умеют отличать правду от лжи", - сказал он.

Как отметил министр, в такой ситуации речь идет уже не о борьбе с дезинформацией, а о законодательстве, защищающем правду.

"Странно звучит, но этот законопроект по противодействию дезинформации поможет людям понять, что правда, а что неправда", - подчеркнул Бородянский.

Напомним, ранее Министерство культуры презентовало основные пункты нового законопроекта об урегулировании деятельности СМИ в Украине. В частности, законопроектом предусмотрено появление омбудсмена по вопросам информации, запрет на владение или финансирования медиа гражданами/компаниями РФ, регистрация медиа и ответственность.

Как известно, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об урегулировании деятельности СМИ в Украине. В документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, а также ее опровержение.

Бородянский назвал сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса Нормы закона о медиа будут действовать до завершения войны в Украине, - Минкульт
Новости Украины Министерство культурымедиамедиазаконодательствоВладимир Бородянский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь