У Мінкульті заявили, що блогери мають відповідати за написане

Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

За словами міністра, влада регулює не блогосферу, а контент

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що блогери мають нести відповідальність за свій контент, оскільки їхню інформацію споживає велика кількість людей. Про це він заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", передає РБК-Україна.

За словами міністра, влада регулює не блогосферу, а контент.

"Якщо хтось порушує українське законодавство за допомогою якогось контенту, наприклад, закликає до ворожнечі, то і понесе за це відповідальність", - сказав він.

Бородянський зазначив, що блогери і раніше несли відповідальність за написане згідно з чинним законодавством.

"Зараз ми хочемо сказати, що контент підпадає під регуляцію. І це нормально. Є величезна кількість людей, які споживають контент блогерів", - сказав він.

Міністр наголосив, що регулювання медіасфери необхідне для того, щоб захистити інформаційний простір, оскільки є сили, які навмисно спотворюють інформацію.

Нагадаємо, також Бородянський заявив, що в Україні 92% громадян не можуть відрізнити фейк від нефейку, а ухвалення законодавства, яке визначатиме поняття дезінформації, дозволить підвищити медіаграмотність суспільства.

Раніше Міністерство культури презентувало основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Зокрема, законопроектом передбачена поява омбудсмена з питань інформації, заборона на володіння чи фінансування медіа громадянами/компаніями РФ, реєстрація медіа та відповідальність.

Як відомо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд парламенту законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. В документі мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, а також її спростування.