Міністром енергетики США може стане бізнесмен, що заперечує кліматичну кризу

Новообраний президент Дональд Трамп має намір призначити на посаду очільника Міністерства енергетики Кріса Райта. Він прихильник видобутку та використання нафти й газу і заперечує кліматичну кризу в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Райт є головним виконавчим директором Liberty Energy Inc. - компанії з надання послуг із гідророзриву пластів нафти та природного газу в штаті Колорадо та не має досвіду роботи у Вашингтоні. Він зробив собі ім'я як палкий прихильник нафти і газу, стверджуючи, що викопне паливо має вирішальне значення для поширення процвітання та виведення людей з бідності. Загроза глобального потепління, на його думку, перебільшена.

"Кріс був провідним технологом і підприємцем в галузі енергетики. Він працював у ядерній, сонячній, геотермальній і нафтогазовій галузях. Найважливіше те, що Кріс був одним з піонерів, які допомогли запустити американську сланцеву революцію, яка сприяла енергетичній незалежності США і трансформувала світові енергетичні ринки і геополітику", - йдеться у суботній заяві Трампа.

Новообраний президент заявив, що у разі затвердження, Райт також увійде до новоствореної Ради з національної енергетики, яку очолить висуванець на посаду глави Міністерства внутрішніх справ Даг Бергум.

Трамп обіцяє відновити проекти з експорту скрапленого природного газу, які були поставлені на паузу адміністрацією Джо Байдена. Хоча Міністерство енергетики не має суттєвих повноважень у сфері видобутку нафти і газу, Райт відіграватиме провідну роль у допомозі Трампу реалізовувати його енергетичні пріоритети.

Видання зазначає, що вибір Райта, чия компанія є одним із найбільших постачальників послуг з гідророзриву пласта у світі, є демонстрацією підтримки Трампом методу видобутку нафти і газу "гарячими кнопками".

Кліматичної кризи не існує

Новий кандидат на очільника Міненерго має інженерні ступені Массачусетського технологічного інституту та Каліфорнійського університету в Берклі.

Цього року компанія Райта опублікувала статтю на 180-сторінок в якій дійшла висновку, що зміна клімату "далеко не найбільша загроза людському життю" та що "вуглеводні необхідні для покращення добробуту, здоров'я та життєвих можливостей для менш забезпечених верств населення".

"Немає жодної кліматичної кризи. І ми не перебуваємо в розпалі енергетичного переходу", - сказав Райт у відео, розміщеному на його сторінці в LinkedIn.

Він попереджає, що субсидії на вітрову та сонячну енергетику підвищують ціни на електроенергію та збільшують нестабільність електромереж, але також підтримує альтернативну енергетику. Крім того, він є членом правління розробника малих модульних реакторів Oklo Inc., а його компанія інвестує в геотермальну енергетику і технологію натрій-іонних акумуляторів.

Райт також входить до ради директорів EMX Royalty Corp., - глобальної компанії, що займається роялті у гірничодобувній галузі.

Трамп призначив Райта за підтримки голови Continental Resources Гарольда Хамма, радника Трампа з питань енергетики та донора. В інтерв'ю г'юстонському галузевому виданню Hart Energy Хамм сказав, що Райт був його вибором на цю посаду.

Надзвичайний стан в енергетиці

У разі затвердження Конгресом, Райт відіграватиме провідну роль у виконанні передвиборчої обіцянки Трампа оголосити надзвичайний стан в енергетиці. Новообраний президент оголосив, що це допоможе збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, яка, за його словами, необхідна для задоволення потреб в електроенергії для штучного інтелекту, що зростають.

За першої адміністрації Трампа, Міністерство енергетики відігравало вирішальну роль у зусиллях новообраного президента з відродження вугільної енергетики США, і він натякнув, що може спробувати повторити цю ініціативу.

Райт також контролюватиме виконання обіцянки Трампа поповнити національний резерв сирої нафти на випадок надзвичайних ситуацій. Стратегічний нафтовий резерв, що має ємність понад 700 мільйонів барелів, досягнув небаченого з 1980-х років мінімуму. Це сталося після безпрецедентного скорочення адміністрацією Байдена резерву на рекордні 180 мільйонів барелів після вторгнення Росії в Україну.