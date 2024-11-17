Министром энергетики США может стать бизнесмен, отрицающий климатический кризис

Новоизбранный президент Дональд Трамп намерен назначить на должность главы Министерства энергетики Криса Райта. Он сторонник добычи и использования нефти и газа и отрицает климатический кризис в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Райт является главным исполнительным директором Liberty Energy Inc. - компании по предоставлению услуг по гидроразрыву пластов нефти и природного газа в штате Колорадо и не имеет опыта работы в Вашингтоне. Он сделал себе имя как горячий сторонник нефти и газа, утверждая, что ископаемое топливо имеет решающее значение для распространения процветания и вывода людей из бедности. Угроза глобального потепления, по его мнению, преувеличена.

"Крис был ведущим технологом и предпринимателем в области энергетики. Он работал в ядерной, солнечной, геотермальной и нефтегазовой отраслях. Самое важное то, что Крис был одним из пионеров, которые помогли запустить американскую сланцевую революцию, которая способствовала энергетической независимости США и трансформировала мировые энергетические рынки и геополитику", - отмечается в субботнем заявлении Трампа.

Новоизбранный президент заявил, что в случае утверждения, Райт также войдет в новосозданный Совет по национальной энергетике, который возглавит выдвиженец на должность главы Министерства внутренних дел Даг Бергум.

Трамп обещает возобновить проекты по экспорту сжиженного природного газа, которые были поставлены на паузу администрацией Джо Байдена. Хотя Министерство энергетики не имеет существенных полномочий в сфере добычи нефти и газа, Райт будет играть ведущую роль в помощи Трампу реализовывать его энергетические приоритеты.

Издание отмечает, что выбор Райта, чья компания является одним из крупнейших поставщиков услуг по гидроразрыву пласта в мире, является демонстрацией поддержки Трампом метода добычи нефти и газа "горячими кнопками".

Климатического кризиса не существует

Новый кандидат на главу Минэнерго имеет инженерные степени Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в Беркли.

В этом году компания Райта опубликовала статью на 180-страниц в которой пришла к выводу, что изменение климата "далеко не самая большая угроза человеческой жизни" и что "углеводороды необходимы для улучшения благосостояния, здоровья и жизненных возможностей для менее обеспеченных слоев населения".

"Нет никакого климатического кризиса. И мы не находимся в разгаре энергетического перехода", - сказал Райт в видео, размещенном на его странице в LinkedIn.

Он предупреждает, что субсидии на ветровую и солнечную энергетику повышают цены на электроэнергию и увеличивают нестабильность электросетей, но также поддерживает альтернативную энергетику. Кроме того, он является членом правления разработчика малых модульных реакторов Oklo Inc., а его компания инвестирует в геотермальную энергетику и технологию натрий-ионных аккумуляторов.

Райт также входит в совет директоров EMX Royalty Corp., - глобальной компании, которая занимается роялти в горнодобывающей отрасли.

Трамп назначил Райта при поддержке главы Continental Resources Гарольда Хамма, советника Трампа по вопросам энергетики и донора. В интервью хьюстонскому отраслевому изданию Hart Energy Хамм сказал, что Райт был его выбором на эту должность.

Чрезвычайное положение в энергетике

В случае утверждения Конгрессом, Райт будет играть ведущую роль в выполнении предвыборного обещания Трампа объявить чрезвычайное положение в энергетике. Новоизбранный президент объявил, что это поможет увеличить внутреннее производство электроэнергии, которая, по его словам, необходима для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии для искусственного интеллекта.

При первой администрации Трампа, Министерство энергетики играло решающую роль в усилиях новоизбранного президента по возрождению угольной энергетики США, и он намекнул, что может попытаться повторить эту инициативу.

Райт также будет контролировать выполнение обещания Трампа пополнить национальный резерв сырой нефти на случай чрезвычайных ситуаций. Стратегический нефтяной резерв, имеющий емкость более 700 миллионов баррелей, достиг невиданного с 1980-х годов минимума. Это произошло после беспрецедентного сокращения администрацией Байдена резерва на рекордные 180 миллионов баррелей после вторжения России в Украину.