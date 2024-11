Трамп призначить держсекретарем сенатора Рубіо, - ЗМІ

Інформацію про це публікують інші провідні ЗМІ США: The New York Times, Fox News, The Wall Street Journal, The Hill.

Як зазначає Reuters, Рубіо був найагресивнішим кандидатом у списку Трампа на посаду держсекретаря, і останніми роками він виступав за жорстку зовнішню політику щодо геополітичних ворогів Америки, включаючи Китай, Іран і Кубу.

За останні кілька років він пом'якшив деякі зі своїх позицій, щоб більше відповідати поглядам Трампа. Обраний президент звинувачує минулих президентів США в тому, що вони вели Америку до дорогих і марних війн, і наполягає на стриманішій зовнішній політиці.

Хоча Трамп, відомий своєю мінливістю, завжди міг змінити своє рішення в останню хвилину, за словами джерел, він, мабуть, уже визначився зі своїм вибором.

Нова адміністрація зіткнеться зі світом, який стане більш нестабільним і небезпечним, ніж він був, коли Трамп обійняв посаду в 2017 році: в Україні та на Близькому Сході вирують війни, а Китай дедалі тісніше зближується з ворогами США – Росією та Іраном.

Позиція по Україні

Війна Росії проти України займатиме важливе місце на порядку денному Рубіо. 53-річний Рубіо в нещодавніх інтерв'ю заявив, що Україні необхідно шукати мирне врегулювання з Росією, а не зосереджуватись на поверненні всіх територій, які Росія захопила за останнє десятиліття. Він також був одним із 15 сенаторів-республіканців, які проголосували проти пакету військової допомоги Україні у розмірі 61 млрд доларів, прийнятого у квітні.

Як зазначає Reuters Хоча Рубіо був далеко не найбільш ізоляціоністським варіантом, його ймовірний вибір, проте, наголошує на суттєвому зрушенні у поглядах республіканців на зовнішню політику при Трампі.

Колись партія яструбів, які виступали за військове втручання та жорстку зовнішню політику, тепер більшість союзників Трампа проповідують стриманість, особливо в Європі, де багато республіканців скаржаться, що союзники США не вносять справедливу частку в оборону.

"Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів", – заявив Рубіо в інтерв'ю NBC у вересні.

Внутрішня політика

Вибір Рубіо має як внутрішнє, і міжнародне значення.

Трамп переміг віце-президента-демократа Камалу Гарріс на виборах 5 листопада частково за рахунок залучення на свій бік великої кількості латиноамериканців, які в переважній більшості голосували за демократів у попередніх виборчих циклах, але стали все більш різноманітною демографічною групою в політичному сенсі, причому дедалі більше латиноамериканців голосують за республіканців

Вибравши Рубіо на ключову політичну посаду, Трамп може допомогти закріпити електоральні успіхи серед латиноамериканців і дати зрозуміти, що вони мають місце на найвищих рівнях його адміністрації.

За словами Маурісіо Клавера-Кароне, союзника Рубіо, колишнього президента Міжамериканського банку розвитку та колишнього помічника Ради національної безпеки по Латинській Америці в першій адміністрації Трампа, у разі затвердження його кандидатури Рубіо, швидше за все, приділятиме Латинській Америці набагато більше уваги, ніж будь-який попередній держсекретар.

"Це час, коли Латинська Америка буде найбільше помітна на карті за всю історію будь-якого президентства США. Це історичний час. Інакше це не скажеш", - сказав Клавер-Кароне.

Позиція щодо Китаю

Рубіо був одним із трьох фіналістів на посаду віце-президента Трампа. Зрештою, обраний президент обрав сенатора США Джеймса Девіда Венса з Огайо, вкрай правого діяча, відомого своїми ізоляціоністськими зовнішньополітичними позиціями.

Деякі прихильники Трампа скептично віднесуться до його рішення призначити Рубіо, який донедавна займав жорсткі зовнішньополітичні позиції, що суперечать позиціям Трампа.

Наприклад, під час президентського терміну Трампа 2017-2021 років Рубіо був одним із ініціаторів законопроекту, який ускладнив би вихід Трампа з Організації Північноатлантичного договору, оскільки для ратифікації виходу було потрібно дві третини голосів Сенату.

Трамп роками виступав проти країн-членів НАТО, які не змогли виконати узгоджені цільові показники військових витрат, і попереджав під час передвиборчої кампанії, що він не лише відмовиться захищати країни, які "заборгували" з фінансування, але й заохочуватиме Росію "робити з ними все, що вона захоче".

Рубіо - провідний яструб щодо Китаю в Сенаті. У 2020 році Пекін ввів проти нього санкції через його позицію щодо Гонконгу після демократичних протестів.

Зокрема, у 2019 році Рубіо закликав Міністерство фінансів розпочати перевірку щодо національної безпеки у зв'язку з придбанням популярної китайської соціальної мережі TikTok компанії Musical.ly, що призвело до розслідування та проблемного розпорядження про продаж активів.

Будучи головним республіканцем у сенатському комітеті з розвідки, він також продовжував чинити тиск на адміністрацію Байдена, вимагаючи від неї заблокувати всі продажі Huawei на початку цього року після того, як китайська технологічна компанія, що перебуває під санкціями, випустила новий ноутбук на базі процесора Intel AI.

Рубіо, чий дід утік із Куби 1962 року, також є затятим противником нормалізації відносин із кубинським урядом, і Трамп поділяє цю позицію.

Будучи головою підкомітету Палати представників, який займається справами Латинської Америки, він також часто і жорстко критикує уряд Ніколаса Мадуро у Венесуелі.