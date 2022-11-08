Міністри оборони США та Італії обговорили постачання систем ППО в Україну

Міністр оборони США Ллойд Остін 7 листопада поспілкувався телефоном зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Під час розмови вони підняли тему підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.