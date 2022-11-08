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Міністри оборони США та Італії обговорили постачання систем ППО в Україну

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Вівторок 08 листопада 2022 02:18
Міністри оборони США та Італії обговорили постачання систем ППО в Україну Фото: Глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міністр оборони США Ллойд Остін 7 листопада поспілкувався телефоном зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Під час розмови вони підняли тему підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Глави відомств обговорили тісні стосунки між країнами в оборонній сфері.

"Поспілкувались також про продовження співпраці для підтримки України, включно з ППО", - вказали у Пентагоні.

Остін подякував Крозетто за його прагнення продовжувати безпекову підтримку, аби допомогти Україні, яка захищається від російської агресії.

Нагадаємо, Олексій Резніков розповів, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

До слова, у Пентагоні вказали, що США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

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