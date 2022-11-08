Министры обороны США и Италии обсудили поставки систем ПВО в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин 7 ноября пообщался по телефону со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. В ходе разговора они подняли тему поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.