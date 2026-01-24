Міністри країн Нордично-балтійської вісімки засудили атаки РФ на енергетику України

Міністри закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції закликали Росію припинити повітряні атаки на українські міста, житлові райони та критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опублікувану на сайті Міністерства закордонних справ Естонії.