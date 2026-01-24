Министры стран Нордично-балтийской восьмерки осудили атаки РФ на энергетику Украины
Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали Россию прекратить воздушные атаки на украинские города, жилые районы и критическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Министерства иностранных дел Эстонии.
Восемь стран выразили обеспокоенность недавним обострением обстрелов, несмотря на международные усилия по завершению войны, и призвали Россию прекратить удары по энергетическим объектам.
Министры обратили внимание, что атаки на электрические подстанции угрожают безопасной работе атомных электростанций и критически влияют на жизнеобеспечение населения.
В совместном заявлении дипломаты отметили, что обстрелы, направленные на отключение украинцев от электричества, отопления и водоснабжения в условиях суровой зимы, нарушают международное гуманитарное право и могут квалифицироваться как военные преступления. Они подчеркнули, что Россия и ее руководство должны нести ответственность за эти действия.
В этом контексте министры приветствовали прогресс в создании механизма компенсации жертвам войны и специального трибунала для расследования преступления агрессии, что, по их мнению, является важным шагом к справедливости и наказанию виновных.
Ситуация в энергетике Украины
В пятницу, 23 января, "Укрэнерго" сообщило о существенном осложнении ситуации в энергосистеме Украины. Сразу несколько энергетических объектов были выведены в аварийный ремонт.
Как пояснили в компании, главной причиной вынужденных отключений стали последствия масштабных ракетно-дронных атак на электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.
Энергетики отметили, что оборудование работает на пределе возможностей. Из-за предыдущих повреждений и разрушений имеющиеся энергоблоки работают с перегрузкой, чтобы обеспечить страну светом, и нуждаются в остановке для ремонта.
Утром 23 января в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроснабжения.
Накануне министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января стал одним из самых сложных дней для энергетики Украины со времени масштабного блэкаута в ноябре 2022 года.