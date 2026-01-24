Министры стран Нордично-балтийской восьмерки осудили атаки РФ на энергетику Украины

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали Россию прекратить воздушные атаки на украинские города, жилые районы и критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Министерства иностранных дел Эстонии.