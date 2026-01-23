Графіки знову не всюди. Аварійні відключення охоплюють все більше областей (повний список)
Сьогодні зранку, 23 січня у багатьох областях України ввели аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Це означає, що графіки там не діють.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
"Укренерго"
"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.
У тих регіонах, де застосовані аварійні відключення світла, раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
Водночас "Укренерго" попередило, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому населення повинно слідкувати за повідомленнями місцевих операторів електромереж.
Аварійні відключення
Станом на 08:30 аварійні відключення запроваджено у Полтавській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровський, Чернігівській, Миколаївській та Одеській областях.
Київ
У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.
Київська область
Після останнього обстрілу в області діють аварійні відключення, під час яких графіки не застосовуються.
Харківська область
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла, повідомили в обленерго. При цьому паралельно у деяких споживачів діють і графіки відключення електрики.
- 1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
- 1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
- 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
- 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 5.1 03:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
- 5.2 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
- 6.1 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30
- 6.2 00:00-03:00; 06:00-10:00; 13:30-20:30
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Запорізька область
Графік відсутності електропостачання на 23 січня (з урахуванням 30 хвилин на перемикання)
- 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.
Хмельницька область
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Житомирська область
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" повідомила, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 4,5 черг:
- з 00:00 до 10:00 - електрику вимикатимуть для 4,5 черг;
- з 10:00 до 22:00 - електрику вимикатимуть для 4 черг;
- з 22:00 до 24:00 - електрику вимикатимуть для 3,5 черг.
Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".
Вінницька область
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Львівська область
На Львівщині до 9 з 12 підчерг тричі застосують обмеження подачі електроенергії. У підчерг № 4.1 та 5.1 світло вимикатимуть чотири рази, а у підчерги № 2.1 – лише двічі за добу.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Івано-Франківська область
Дізнатися свою чергу можна:
- на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
- у Viber-боті компанії;
- за посиланням.
Тернопільська область
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Закарпатська область
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Чернівецька область
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Волинська область
23 січня у Волинській області будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії для побутових споживачів через складну ситуацію в енергосистемі країни.
Упродовж доби ситуація з відключеннями світла може змінюватися.
Режим погодинних відключень світла для населення діятиме в такому обсязі:
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Рівненська область
Графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині:
- підчерга 1.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
- підчерга 1.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
- підчерга 2.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 18.00-00.00
- підчерга 2.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 18.00-00.00
- підчерга 3.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
- підчерга 3.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
- підчерга 4.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-18.00, 21.00-00.00
- підчерга 4.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-18.00, 21.00-00.00
- підчерга 5.1 00.00-04.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
- підчерга 5.2 00.00-04.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
- підчерга 6.1 04.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00
- підчерга 6.2 04.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00
Ситуація в енергетиці
Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі після російських атак вчора в Україні критично обмежили енергопостачання.
По всій країні діяли жорсткі графіки погодинних та аварійних відключень. У деяких областях та районах світло подавали лише 2-4 години на добу, а в деяких - його не було зовсім.
Як заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, 22 січня, став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.
На тлі цього голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців регіону готуватися до тривалої відсутності світла.
Тим часом МВС закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.