Міністр охорони здоров'я Британії пішов у відставку та заявив про недовіру до Стармера

Чому пішов

У листі до Стармера Стрітінг написав, що залишатися в уряді було б "безчесно і безпринципно". За його словами, минулотижневі вибори поставили "націоналістів при владі в кожному куточку" країни, а прогресивні виборці "втрачають віру" в лейбористів.

"Де потрібне бачення - вакуум. Де потрібен напрямок - дрейф", - написав він.

Стрітінг також заявив, що Стармер очевидно не поведе лейбористів на наступні вибори 2029 року, і закликав до широкої дискусії про майбутнє партії.

Гонка за лідерство розпочинається

Відставка Стрітінга може дати старт боротьбі за лідерство в партії. Колишня віцепрем'єрка Анджела Рейнер того ж дня оголосила про врегулювання скандалу з несплатою податків - що відкриває їй шлях до участі в перегонах.

Мер Манчестера Енді Бернем оголосив, що шукатиме місце в парламенті - необхідну умову для участі в боротьбі за лідерство.

Формально Стрітінг не оголосив про участь у перегонах - для цього йому потрібна підтримка щонайменше 81 лейбористського депутата.

Стармер залишається

Прем'єр прийняв відставку і призначив новим міністром охорони здоров'я Джеймса Мюррея. Стармер вкотре підтвердив наміри залишитися на посаді, попередивши, що зміна лідера занурить Британію у "хаос".

Показово: саме в день відставки Стрітінга опубліковані дані про скорочення черг в NHS на 110 000 пацієнтів за березень - найбільший місячний показник з 2008 року.