Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Міністр охорони здоров'я Британії пішов у відставку та заявив про недовіру до Стармера

06:48 16.05.2026 Сб
2 хв
Хто з політиків уже готується посісти крісло лідера після гучної відставки?
aimg Катерина Коваль
Фото: політична криза у Британії набирає обертів (Getty Images)

Міністр охорони здоров'я Великобританії Вес Стрітінг подав у відставку, заявивши що "втратив довіру" до прем'єра Кіра Стармера. Він став першим членом кабінету, який пішов з уряду з початку партійного бунту після розгромної поразки лейбористів на місцевих виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: У Британії частина уряду вимагає відставки Стармера, - ЗМІ

Чому пішов

У листі до Стармера Стрітінг написав, що залишатися в уряді було б "безчесно і безпринципно". За його словами, минулотижневі вибори поставили "націоналістів при владі в кожному куточку" країни, а прогресивні виборці "втрачають віру" в лейбористів.

"Де потрібне бачення - вакуум. Де потрібен напрямок - дрейф", - написав він.

Стрітінг також заявив, що Стармер очевидно не поведе лейбористів на наступні вибори 2029 року, і закликав до широкої дискусії про майбутнє партії.

Гонка за лідерство розпочинається

Відставка Стрітінга може дати старт боротьбі за лідерство в партії. Колишня віцепрем'єрка Анджела Рейнер того ж дня оголосила про врегулювання скандалу з несплатою податків - що відкриває їй шлях до участі в перегонах.

Мер Манчестера Енді Бернем оголосив, що шукатиме місце в парламенті - необхідну умову для участі в боротьбі за лідерство.

Формально Стрітінг не оголосив про участь у перегонах - для цього йому потрібна підтримка щонайменше 81 лейбористського депутата.

Стармер залишається

Прем'єр прийняв відставку і призначив новим міністром охорони здоров'я Джеймса Мюррея. Стармер вкотре підтвердив наміри залишитися на посаді, попередивши, що зміна лідера занурить Британію у "хаос".

Показово: саме в день відставки Стрітінга опубліковані дані про скорочення черг в NHS на 110 000 пацієнтів за березень - найбільший місячний показник з 2008 року.

Нещодавно лейбористи зазнали найгіршої поразки на місцевих виборах для правлячої партії за понад три десятиліття - тоді як Реформістська партія досягла значних успіхів. Після цього у партії загострилися внутрішні суперечки.

Депутатка Кетрін Вест заявила, що якщо до понеділка жоден міністр не ініціює виклик Стармеру, вона сама запустить процедуру зміни керівництва.

Міністр кабінету Нік Томас-Саймондс застеріг колег від таких кроків, нагадавши, що зміни лідера правлячої партії за останні 10 років неодноразово призводили до нестабільності. Стармер тим часом заявив, що не планує залишати посаду.

