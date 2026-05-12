У Британії частина уряду вимагає відставки Стармера, - ЗМІ

Сьогодні, 12 травня, шість міністрів уряду Великої Британії планують вимагати відставки прем’єр-міністра Кіра Стармера після невдалих результатів місцевих виборів.

Вимоги відставки в уряді

За даними видання, шість міністрів британського уряду планують на внутрішній зустрічі поставити питання про необхідність відставки Стармера.

Йдеться про таких посадовців:

Шабана Махмуд

Джон Гілі

Ед Мілібенд

Ліза Ненді

Іветт Купер

Вес Стрітінг.

Джерела в уряді стверджують, що вони нібито погодили спільну позицію щодо потреби визначити графік відходу прем’єра.

Позиція Кіра Стармера

Сам Стармер заявив, що "бере на себе відповідальність за результати виборів і за те, щоб здійснити обіцяні нами зміни".

Він наголосив, що останні 48 годин стали дестабілізаційними для уряду, і це має реальні економічні наслідки для країни.

За словами прем'єра, у Лейбористській партії існує процедура виклику лідеру, але вона не була запущена.

"Країна очікує, що ми продовжимо керувати. Саме це я і роблю, і саме це ми повинні робити як уряд", - додав Стармер.

Відставки та внутрішній тиск

Першою у відставку вже пішла міністерка громад Міатта Фанбулле. Вона також публічно закликала Стармера залишити посаду.

Після невдалих місцевих виборів у Лейбористській партії посилився тиск на прем’єра - дедалі більше депутатів відкрито говорять про необхідність його відставки.